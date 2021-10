Sondaggi Ipsos: per quasi 1 italiano su 2 è Salvini il perdente delle Comunali 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . Tirato per la giacchetta dai partiti, desiderosi di calamitare su di sè parte del suo consenso, il premier Draghi, da quando ha iniziato la sua avventura a Palazzo Chigi, si è ben guardato dall’entrare in conflitto con le forze politiche che sostengono il suo governo. Questo per evitare di essere accusato di parteggiare per questa o quell’altra parte. I Sondaggi Ipsos realizzati per Di Martedì e andati in onda il 19 ottobre, hanno voluto chiedere agli italiani se percepiscono questa equidistanza. Ebbene, il 41% degli italiani associa il presidente del Consiglio al centrosinistra mentre il 39% al centrodestra. Sondaggi Ipsos: Comunali 2021, per il 44% il vero vincitore è Letta I Sondaggi Ipsos hanno chiesto anche chi è il ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . Tirato per la giacchetta dai partiti, desiderosi di calamitare su di sè parte del suo consenso, il premier Draghi, da quando ha iniziato la sua avventura a Palazzo Chigi, si è ben guardato dall’entrare in conflitto con le forze politiche che sostengono il suo governo. Questo per evitare di essere accusato di parteggiare per questa o quell’altra parte. Irealizzati per Di Martedì e andati in onda il 19 ottobre, hanno voluto chiedere agli italiani se percepiscono questa equidistanza. Ebbene, il 41% degli italiani associa il presidente del Consiglio al centrosinistra mentre il 39% al centrodestra., per il 44% il vero vincitore è Letta Ihanno chiesto anche chi è il ...

