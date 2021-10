Scontri Roma | Lamorgese “Evidenti criticità | non si ripetano”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)(ITALPRESS) – “La manifestazione del 9 ottobre ha rappresentato l’evento più critico tra tutte le manifestazioni anti green pass; occorre riconoscere chehanno contrassegnato la gestione dell’ordine pubblico di quelle ore”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana, nel corso dell’informativa urgente alla Camera, sugliaccaduti nel corso della manifestazione del 9 ottobre a. “E’ palese che non si siano riusciti a contenere tutti i propositi criminali che hanno mosso la parte violente dei manifestanti”, ha aggiunto. “La manifestazione del 9 ottobre, inaspettatamente ha attirato un numero di partecipanti più che triplicato rispetto a quello previsto. Un altro aspetto critico attiene alla partecipazione di esponenti di Forza Nuova, tale ...

La Lamorgese si difende dopo gli. Meloni e Salvini: "Si dimetta", Fratelli d'Italia alla Ministra Lamorgese: 'Dimissioni' Una manifestazione degenerata in pura violenza , con l'assalto alla sede della Cgil die numerosi danni.