Sci alpino | Federica Brignone | “Mi sento serena A Soelden sarà una gara di atteggiamento”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Circo Bianco si prepara per tornare nuovamente in scena e l’esordionel consueto fine-settimana sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach di. La squadra italiana è pronta ad affrontare l’appuntamento dei due giganti femminile e maschile con la voglia di far vedere aggressività e determinazione., da questo punto di vista, vuol proiettarsi a questa stagione così importante nel migliore dei modi. Il target principale, come è ovvio, sono le Olimpiadi di Pechino eha deciso di staccarsi dal resto della squadra italiana per la preparazione, allenandosi con il fratello e il suo fido skiman Mauro Sbardellotto. E’ con un bel sorriso chesi è presentata ai microfoni della Rai parlando di quel che cisabato 23 ottobre sulle ...

Il nuovo calendario della Coppa del Mondo apre a scenari diversi anche per Marta Bassino, che ha chiuso al sesto posto in classifica generale nella passata stagione. La piemontese fa comunque della ...Laura Pirovano è stata operata con successo presso la clinica La Madonnina di Milano dal dottor Andrea Panzeri (presidente Commissione America Fisi) per la ricostruzione del legamento crociato del ...Il gigante di Soelden darà il via alla nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara austriaca sarà anche il primo test per una squadra azzurra ambiziosa e che punta a traguardi importan ...Sabato, nella consueta località di Soelden, riparte la Coppa del Mondo di sci alpino. Il gigante che da parecchi anni va in scena sul ghiacciaio del Rettenbach, sarà il prologo ...