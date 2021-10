Sarri torna a parlare dell’Inter dopo la partita di sabato: le parole del tecnico! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro l’Olimpique Marsiglia. Il tecnico toscano è tornato sull’episodio accaduto nel match con l’Inter e ci è andato duro. Inzaghi, Inter, Lazio Le parole di Sarri “Io sono rimasto al dito minaccioso, ho detto “non mi devi prendere per il culo” e sono stato squalificato con il Milan per due turni. sabato contro l’Inter ho visto mani addosso, calci e si parla di uno sputo che non ho visto e quindi non prendo in considerazione. Penso che il mio dito a questo punto sia estremamente pericoloso”. LEGGI ANCHE: La rivelazione di Tuchel: “Parliamo spesso di lui, è un giocatore fantastico” LEGGI ANCHE: Lazio, nuovo episodio di fascismo allo stadio: arriva la decisione del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’allenatore della Lazio Maurizioha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro l’Olimpique Marsiglia. Il tecnico toscano èto sull’episodio accaduto nel match con l’Inter e ci è andato duro. Inzaghi, Inter, Lazio Ledi“Io sono rimasto al dito minaccioso, ho detto “non mi devi prendere per il culo” e sono stato squalificato con il Milan per due turni.contro l’Inter ho visto mani addosso, calci e si parla di uno sputo che non ho visto e quindi non prendo in considerazione. Penso che il mio dito a questo punto sia estremamente pericoloso”. LEGGI ANCHE: La rivelazione di Tuchel: “Parliamo spesso di lui, è un giocatore fantastico” LEGGI ANCHE: Lazio, nuovo episodio di fascismo allo stadio: arriva la decisione del ...

