Roma operazione nostalgia: nelle maglie il vecchio stemma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Roma tenta l'effetto nostalgia: torna il vecchio stemma, quello “storico”, con l’acronimo ASR. Merito dell'ultima divisa della società giallorossa, creata dallo sponsor tecnico New Balance. Al posto dello scudetto attualmente utilizzato dalla squadra con la sola scritta “Roma” e dell’iconico lupetto di Gratton (presente sul kit da trasferta) ritorna il simbolo degli anni dello scudetto, adottato dai capitolini dal 1996 - 1997 fino al 2012 - 2013. Poi, l’introduzione di quello attuale, fortemente contestato dalla tifoseria. I supporter dei giallorossi, infatti, hanno sempre contestato il restyling del 2013, arrivando a creare petizioni e manifesti, definendolo uno “stemma da bancarella” e “non rappresentativo”. L’acronimo ASR era infatti presente sin dalle primissime versioni del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Latenta l'effetto: torna il, quello “storico”, con l’acronimo ASR. Merito dell'ultima divisa della società giallorossa, creata dallo sponsor tecnico New Balance. Al posto dello scudetto attualmente utilizzato dalla squadra con la sola scritta “” e dell’iconico lupetto di Gratton (presente sul kit da trasferta) ritorna il simbolo degli anni dello scudetto, adottato dai capitolini dal 1996 - 1997 fino al 2012 - 2013. Poi, l’introduzione di quello attuale, fortemente contestato dalla tifoseria. I supporter dei giallorossi, infatti, hanno sempre contestato il restyling del 2013, arrivando a creare petizioni e manifesti, definendolo uno “da bancarella” e “non rappresentativo”. L’acronimo ASR era infatti presente sin dalle primissime versioni del ...

