Revisione auto | aumento vertiginoso dal 1° Novembre

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Brutte notizie per chiunque sia in proprietà di unveicolo, dal primoi costi dellaaumenteranno notevolmente. Al giorno d’oggi, costa molto di più mantenere un’che acquistarla in sé. Con il costo per la benzina, bollo, assicurazione e, la proprietà di un veicolo diventa un vero e proprio investimento a lungo L'articolo proviene da Leggilo.org.

...regionale e la società lombarda si presentano lontane dall'immagine di funzionalità e- ... tanto da richiedere unadella legge stessa. Con la presentazione del progetto di legge della ..."Ma le brutte notizie per gli automobilisti italiani non sono finite: dal prossimo 1 novembre "aggiunge Truzzi " la tassa per lasarà più salata, e passerà da 45 euro a 54,90 euro, con ...In un altro caso addirittura uno degli agenti provocatori di Striscia si era recato in officina con la sola carta di circolazione con il timbro che venne apposto senza le verifiche sull'auto In un cas ...Annuncio vendita Jeep Renegade 1.0 T3 Longitude nuova a Somma Vesuviana, Napoli nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...