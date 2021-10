Racing Force avvia il processo di quotazione su AIM Italia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Racing Force, gruppo attivo nel settore dei componenti di sicurezza per il motorsport, intende quotarsi a Piazza Affari tramite una IPO su AIM Italia (Euronext Growth Milan a partire dal 25 ottobre 2021). In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento dell’ammissione da parte di Borsa Italiana, il completamento dell’offerta è attualmente previsto per la prima metà di novembre 2021. La società intende usare i proventi dell’operazione per finanziare la propria crescita, rafforzare la struttura patrimoniale e massimizzare la futura flessibilità finanziaria. Il flottante necessario ai fini della quotazione sarà costituito mediante un collocamento privato. In particolare, l’offerta comprenderà: l’emissione di nuove azioni ordinarie della società derivanti da un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) –, gruppo attivo nel settore dei componenti di sicurezza per il motorsport, intende quotarsi a Piazza Affari tramite una IPO su AIM(Euronext Growth Milan a partire dal 25 ottobre 2021). In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento dell’ammissione da parte di Borsana, il completamento dell’offerta è attualmente previsto per la prima metà di novembre 2021. La società intende usare i proventi dell’operazione per finanziare la propria crescita, rafforzare la struttura patrimoniale e massimizzare la futura flessibilità finanziaria. Il flottante necessario ai fini dellasarà costituito mediante un collocamento privato. In particolare, l’offerta comprenderà: l’emissione di nuove azioni ordinarie della società derivanti da un ...

