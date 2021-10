Piquè punta i diritti tv della Serie A in Medio Oriente (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Serie A continua a cercare una soluzione al rebus dei diritti televisivi in Medio Oriente, un tema del quale si è discusso anche nell’assemblea di ieri tra i club. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, la Lega è pronta a conferire un mandato esplorativo a tre intermediari: Kosmos, Img e Infront. Kosmos è nota L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) LaA continua a cercare una soluzione al rebus deitelevisivi in, un tema del quale si è discusso anche nell’assemblea di ieri tra i club. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, la Lega è pronta a conferire un mandato esplorativo a tre intermediari: Kosmos, Img e Infront. Kosmos è nota L'articolo

Advertising

moggi0almutairi : RT @CalcioFinanza: #Piquè punta i diritti tv della #Serie in Medio Oriente - sportli26181512 : #Media #Notizie Piquè punta i diritti tv della Serie A in Medio Oriente: La Serie A continua a cercare una soluzion… - CalcioFinanza : #Piquè punta i diritti tv della #Serie in Medio Oriente -

Ultime Notizie dalla rete : Piquè punta Champions League, probabili formazioni e orari tv Wolfsburg con il 4 - 2 - 3 - 1 con Nmecha prima punta supportato da Lukebakio, Philipp e Steffen. SALISBURGO : Kohn; Kristensen, Onguene, Wober, Ulmer; Camara, Aaronson, Sucic; Seiwald; Okafor, ...

Barcellona - Dinamo Kiev: cronaca diretta live e risultato in tempo reale Unica punta l'attaccante Shkurin. Le probabili formazioni di Barcellona - Dinamo Kiev BARCELLONA (4 - 3 - 3) : Ter Stegen; Dest, Pique, Garcia, Alba; F. de Jong, Busquets, Gavi; Fati, L. de Jong, ...

Piquè punta i diritti tv della Serie A in Medio Oriente Calcio e Finanza Wolfsburg con il 4 - 2 - 3 - 1 con Nmecha primasupportato da Lukebakio, Philipp e Steffen. SALISBURGO : Kohn; Kristensen, Onguene, Wober, Ulmer; Camara, Aaronson, Sucic; Seiwald; Okafor, ...Unical'attaccante Shkurin. Le probabili formazioni di Barcellona - Dinamo Kiev BARCELLONA (4 - 3 - 3) : Ter Stegen; Dest, Pique, Garcia, Alba; F. de Jong, Busquets, Gavi; Fati, L. de Jong, ...