Ospitaletto, esplosione nello studio dentistico: la Procura apre un'inchiesta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ospitaletto, 20 ottobre 2021 - esplosione nello studio dentistico per lo scoppio di un becco bunsen con un dentista di 44 anni ricoverato in gravi condizioni al Centro grandi ustionati del Galsini di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 ottobre 2021), 20 ottobre 2021 -per lo scoppio di un becco bunsen con un dentista di 44 anni ricoverato in gravi condizioni al Centro grandi ustionati del Galsini di ...

