NUOVI INGRESSI IN CASA GF VIP? ECCO CHI SI PREPARA A VARCARE LA PORTA ROSSA (Di giovedì 21 ottobre 2021) La famiglia si allarga! Il Grande Fratello VIP è pronto ad ospitare due NUOVI concorrenti A più di un mese dall'inizio del reality show, il Grande Fratello si PREPARA ufficialmente a due NUOVI INGRESSI. A spoilerare la notizia è Deianira Marzano, seguita da alcuni personaggi popolari che, tra le righe, lasciano intendere chi potrebbe VARCARE la gettonatissima PORTA ROSSA di Mediaset. ECCO CHI ENTRERA' IN CASA Al team dei concorrenti del GF VIP 6, si aggiungono Alessandro Rossi, attuale compagno di Francesca Cipriani, e Antonella Fiordelisi. Alessandro Rossi diventa popolare solo pochi mesi fa, quando la fidanzata e attuale gieffina Francesca Cipriani, pubblica la prima foto insieme su Instagram. Di lui ...

