Massimiliano travolto in strada | decine di auto passano | nessuno si ferma E alla fine muore

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un uomo di 47 anni schiacciato da un’e lasciato morire a terra nell’indifferenza di chi ha visto ed è passato oltre. Aveva 47 anni e, da quanto emerso, era benvoluto da tutti a Campi Bisenzio, comune del Fiorentino. Eppure è morto nell’indifferenza. Il corpo diBenigno – riferisce Today – è stato trovato senza vita all’alba dell’11 ottobre in via Chiella. Prima è stato schiacciato da un’mobile ed è morto sotto gli occhi di altredimobilisti che non si sonoti pur vedendolo disteso e immobile. In un primo tempo era caccia al conducente dell’che ha schiacciato Benigno. Grazie alle telecamere della zona la responsabile è stata individuata in una ragazza di 31 anni di Agliana, ...

Advertising

Ad10000follower : Massimiliano travolto e lasciato agonizzante in strada a Campio Bisenzio: caccia al pirata - CorriereCitta : Guidonia Montecelio, travolto e ucciso da un’auto: Massimiliano muore a 54 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano travolto

... perché i russi hanno ceduto di misura al Chelsea e poi hannoil Malmoe nelle prime due ... può essere il turno di Joaquin Correa LE SCELTE DI ALLEGRI Per quanto riguarda invece...... seconda delle sette partite indicate daAllegri come il ciclo decisivo per capire ... ma assai vivo in Europa , dove alla seconda giornata ha4 - 0 il Malmoe . Qui la Juventus ...Le possibili scelte di Allegri per il mercoledì di Champions: in difesa torna Alex Sandro dal 1’, si candida anche Morata ...Larissa David, 15enne di origini romene rimasta coinvolta lunedì in un incidente a Capriolo, nel Bresciano, da è morta all'ospedale ...