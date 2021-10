Mario Draghi in Senato sul Consiglio europeo La diretta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Domani e venerdì si terrà la riunione dei capi di stato e di governo dell'Unione europea. L'agenda ufficiale delprevede che al centro del confronto ci sia il dossier sull'energia, su cui l'Ue cerca strumenti comuni per fare fronte all'aumento dei prezzi, i temi delle migrazioni, del commercio e delle relazioni esterne. Ma tutto fa pensare che durante il vertice si farà spazio un fuori programma sulla Polonia, dopo la dura presa di posizione di ieri del premier Mateusz Morawiecki, che a Strasburgo ha ribadito il primato del diritto nazionale su quello. Di tutto questo, oggi inriferisce il primo ministro, che domani parteciperà all'incontro.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi svolgerà delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo. Il premier replicherà alle 16 alla Camera. Domani e venerdì si terrà la riunione dei capi di stato e di governo dell'Unione europea. L'agenda ufficiale del Consiglio prevede che al ...