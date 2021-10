Ligue 1 | il punto | Psg avanti a fatica | si risveglia il Lione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)1, il: i parigini vincono in rimonta contro l’Angers, ilrialza la testa. La sintesi della decima giornata Nella decima giornata di1 torna al successo il Psg, che al Parco dei Principi batte in rimonta l’Angers con il risultato di 2-1. Parigini in difficoltà per buona parte della gara, ma le reti di Danilo e Mbappé nella ripresa ribaltano lo svantaggio e blindano il primo posto in classifica. La squadra di Pochettino si riporta a nove distanze di vantaggio dal Lens secondo, sconfitto per 1-0 in casa del Montpellier a causa della rete dell’ex Juve Mavididi. Terza piazza per il Marsiglia, euroavversario della Lazio, che travolge con un sonoro 4-1 il Lorient, trascinato dalla doppietta di Guendouzi. In gol anche l’ex Napoli Milik. Perde anche il Nizza in casa del Troyes, che con questo ...