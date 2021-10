Lecce-Perugia, precedenti in equilibrio: tutti i numeri (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 16 i precedenti tra Lecce e Perugia in Serie B: bilancio in equilibrio con quattro vittorie a testa e otto pareggi. Dopo aver vinto tre delle prime quattro partite contro il Perugia in Serie B (1N), il Lecce ha vinto solo una delle successive 12 gare contro la squadra umbra nel torneo cadetto (7N, 4P), successo arrivatò però in occasione dell’ultima sfida tra le due formazioni (2-1 nell’aprile 2019). Il Perugia non ha ancora perso una trasferta nella Serie B in corso (2V, 2N): l’unica volta che la squadra umbra non ha registrato alcuna sconfitta nelle prime cinque gare fuori casa nel campionato cadetto risale al 1984/85, quando perse solo il 16° match fuori casa in tutta la stagione. Il Perugia potrebbe diventare la seconda squadra nella storia ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 16 itrain Serie B: bilancio incon quattro vittorie a testa e otto pareggi. Dopo aver vinto tre delle prime quattro partite contro ilin Serie B (1N), ilha vinto solo una delle successive 12 gare contro la squadra umbra nel torneo cadetto (7N, 4P), successo arrivatò però in occasione dell’ultima sfida tra le due formazioni (2-1 nell’aprile 2019). Ilnon ha ancora perso una trasferta nella Serie B in corso (2V, 2N): l’unica volta che la squadra umbra non ha registrato alcuna sconfitta nelle prime cinque gare fuori casa nel campionato cadetto risale al 1984/85, quando perse solo il 16° match fuori casa in tutta la stagione. Ilpotrebbe diventare la seconda squadra nella storia ...

