LeBron fa 34 ma non basta, i Warriors castigano i Lakers al debutto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I Golden State Warriors espugnano lo Staples Center di Los Angeles e battono 121 - 114 i Lakers di LeBron James e Anthony Davis, straordinari protagonisti della gara con 67 punti combinati. Per i Dubs ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I Golden Stateespugnano lo Staples Center di Los Angeles e battono 121 - 114 idiJames e Anthony Davis, straordinari protagonisti della gara con 67 punti combinati. Per i Dubs ...

Ultime Notizie dalla rete : LeBron non NBA, tante palle perse quanti canestri: il disastroso esordio di Westbrook coi Lakers Non è facile essere abituati ad avere la palla in mano quasi a ogni possesso e poi ritrovarsi a dover giocare di sponda a LeBron e AD . Sono certo che sarà una grande addizione per questa squadra, ma ...

LeBron fa 34 ma non basta, i Warriors castigano i Lakers al debutto ...State Warriors espugnano lo Staples Center di Los Angeles e battono 121 - 114 i Lakers di LeBron ... ma il tempo di certo non manca. Male Russell Westbrook al debutto: 8 punti con 4/13 al tiro e 4 palle ...

LeBron non basta, i Lakers sprofondano. Young lancia Atlanta La Gazzetta dello Sport I Lakers durano tre quarti, il finale premia Poole e i Golden State Warriors Dopo lo 0-6 in pre-season anche la stagione regolare inizia con una sconfitta per i Los Angeles Lakers: 114-121 il finale a favore dei Warriors. LA che gioca bene per tre quarti, trascinata dai 34 pun ...

Risultati NBA, Bucks in passerella nella notte degli anelli; Curry tripla doppia, Golden State passa a L.A Milwaukee, solida al debutto, aspetta notizie sulle condizioni di Holiday, che non è più rientrato in campo nel secondo tempo contro i Nets. Curry non brilla ma chiude comunque in tripla doppia e da m ...

