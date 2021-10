Isolamento e solitudine, i bambini delle elementari si suicidano, in Giappone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continua a crescere il numero di ragazzini che si tolgono la vita. L’Isolamento e la solitudine accresciuti nei mesi di lockdown e didattica a distanza, hanno peggiorato il fenomeno. Si muore e si continua a morire non solo di Covid. Oltre alle altre malattie che, spesso, a causa dell’emergenza Covid vengono trascurate, un numero crescente di soggetti sceglie volontariamente di togliersi la vita. In Giappone – riporta l’Ansa – il numero di suicidi tra gli studenti ha toccato un nuovo record: l’anno scorso – tra pandemia, lockdown, Isolamento – è arrivato a quota 415, circa il 31% in più rispetto ai 317 del 2019. Lo ha reso noto il Ministero dell’Istruzione. Si tratta del numero più alto dal 1974, anno in cui il Governo Giapponese iniziò. E il numero – allarmante – riguarda solo la ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continua a crescere il numero di ragazzini che si tolgono la vita. L’e laaccresciuti nei mesi di lockdown e didattica a distanza, hanno peggiorato il fenomeno. Si muore e si continua a morire non solo di Covid. Oltre alle altre malattie che, spesso, a causa dell’emergenza Covid vengono trascurate, un numero crescente di soggetti sceglie volontariamente di togliersi la vita. In– riporta l’Ansa – il numero di suicidi tra gli studenti ha toccato un nuovo record: l’anno scorso – tra pandemia, lockdown,– è arrivato a quota 415, circa il 31% in più rispetto ai 317 del 2019. Lo ha reso noto il Ministero dell’Istruzione. Si tratta del numero più alto dal 1974, anno in cui il Governose iniziò. E il numero – allarmante – riguarda solo la ...

