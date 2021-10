Il giorno in cui morì Gheddafi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 20 ottobre 2011 l'ex presidente libico fu catturato dai ribelli e poi ucciso: fu uno dei momenti che cambiarono la storia della Libia Leggi su ilpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 20 ottobre 2011 l'ex presidente libico fu catturato dai ribelli e poi ucciso: fu uno dei momenti che cambiarono la storia della Libia

Advertising

Radio1Rai : #GreenPass “Colf e badanti sono controllati dall'Ispettorato del lavoro o dalla Guardia di finanza. Siamo fiduciosi… - ilpost : Il giorno in cui morì Gheddafi - sebmes : Penso che sia pessima idea, al di là delle intenzioni, quella di indire una manifestazione di piazza - evidentement… - CinemaMio : #Claudia_Cardinale in Sicilia nel 1968 nel periodo in cui, insieme a #Franco_Nero interpretava il film Il giorno d… - faraeditore : RT @EpicocoLM: Quell ora del giorno in cui non sai se tutto sta finendo o se tutto sta iniziando -