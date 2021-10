I gesti semplici degli eroi quelli veri

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) All’inizio era il papà l’eroe, qualsiasi cosa facesse; bastava un parcheggio fatto bene e questo già confermava il suo status, bastava che riparasse un tavolino, o spesso anche solo che finisse un enorme piatto di pasta. La mamma, che invece si faceva in quattro veramente, era comunque un’na per essere stata scelta dal papà-eroe. Poi sono arrivati i super. Combattevano contro non meglio precisate forze del male che venivano ostinatamente a distruggere città e a fare casino con l’ordine costituito. I superdavano pugni, lanciavano razzi, vincevano, e la cosa finiva lì. Scendendo un bel po’ nella scala dell’smo, c’erano poi glidi quartiere, quello che quando si andava a giocare a pallone faceva una tripletta e la sera offriva la pizza a tutti e tutti brindavano a lui, poi è arrivata ...

Dida_ti : RT @Piegheperse: @Dida_ti ?? Buon pomeriggio Dida,nessuno piú dei bambini sa infondere amore solo con dei semplici e dolci gesti??????????????????????… - Piegheperse : @Dida_ti ?? Buon pomeriggio Dida,nessuno piú dei bambini sa infondere amore solo con dei semplici e dolci gesti?????????… - Albino25531224 : Stamattina agenti della polizia illuminati hanno portato la colazione ai manifestanti di Genova. Gesti semplici co… - MichaelGiulian2 : RT @Laura6989457040: Gesti semplici.... - Dark2Passion : RT @Laura6989457040: Gesti semplici.... -

Ultime Notizie dalla rete : gesti semplici

Corriere della Sera

... appunto, parole edi questi primi 8 anni di Pontificato. All'incontro, moderato da ... atei, collaboratori, amici, personaggi istituzionali otestimoni'. Obiettivo del volume, sempre ...Ci sonoche lasciano un segno e che meritano di essere raccontati. Come quello che ha pensato di fare Rosangela Marzo, agente scelto della Polizia di Stato in servizio a Roma e sindacalista ...Ci sono gesti semplici che lasciano un segno e che meritano di essere raccontati. Come quello che ha pensato di fare Rosangela Marzo, agente scelto della Polizia di Stato in servizio a Roma e sindacal ...Il messicano non aveva gradito la sostituzione nella gara contro il Torino. A Castel Volturno i due si sono chiariti ed è tornato il sereno ...