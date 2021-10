Grillo blinda il reddito di cittadinanza | «Basta svilirlo» Il fondatore M5s all’attacco su truffe e controlli

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) All’indomani del rifinanziamento – per 8,8 miliardi – deldi, previsto nel Documento programmatico di bilancio 2022, Beppetorna a scrivere sul suo blog per difendere la misura di sostegno, bandiera del Movimento 5 stelle. «Per chi avesse ancora voglia di svilire una delle idee più rivoluzionarie di questo Paese – ha scritto il Garante del partito -, ricordo che ogni critica aldinon è un attacco al M5S, ma un’offesa a 3,7 milioni di persone che fino a ieri non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, e che finalmente non si sentono più invisibili». Ha definito lo strumento di contrasto alla povertà come una delle riforme sociali più importanti della storia repubblicana. Meno efficace come politica attiva del lavoro,...