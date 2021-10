Gli hacker chiedono un riscatto di tre milioni alla Siae (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Società italiana degli autori e degli editori ha denunciato alla polizia postale l’attacco hacker per tutelare i dati degli iscritti: i dettagli La Società italiana degli autori e degli editori sotto attacco hacker. Secondo quanto comunicato dall’AGI, un ransomware avrebbe paralizzato il sistema informatico. La Siae ha denunciato questa mattina alla polizia postale e al garante della privacy quanto accaduto per tutelare i dati dei propri iscritti. Si tratta di una ‘data breach’ (fuga e pubblicazione di dati) che riguarda circa 60 gigabite di dati degli iscritti. Il riscatto ammonta a 3 milioni, richiesti in bitcoin. La società, chiarisce l’Agi, “non ha alcuna intenzione di dare seguito alla richiesta”. Tra i dati pubblicati, figurano ... Leggi su zon (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Società italiana degli autori e degli editori ha denunciatopolizia postale l’attaccoper tutelare i dati degli iscritti: i dettagli La Società italiana degli autori e degli editori sotto attacco. Secondo quanto comunicato dall’AGI, un ransomware avrebbe paralizzato il sistema informatico. Laha denunciato questa mattinapolizia postale e al garante della privacy quanto accaduto per tutelare i dati dei propri iscritti. Si tratta di una ‘data breach’ (fuga e pubblicazione di dati) che riguarda circa 60 gigabite di dati degli iscritti. Ilammonta a 3, richiesti in bitcoin. La società, chiarisce l’Agi, “non ha alcuna intenzione di dare seguitorichiesta”. Tra i dati pubblicati, figurano ...

