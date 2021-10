Giochi Invernali 2022 | la Fiamma olimpica a Pechino | gioia e proteste dei cittadini

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)– Laè arrivata in Cina in vista deidi, dopo la cerimonia dell’accensione tenuta in Grecia e oscurata dallein difesa dei diritti umani. La capitale cinese, destinata a essere la prima sede al mondo a ospitare iestivi e, ha visto i preparativi contrassegnati dalle misure di prevenzione contro la pandemia del Covid-19 e dalle richieste di boicottaggio a causa della violazione dei diritti nel Paese, che negli ultimi anni ha visto i gruppi di attivisti concentrarsi principalmente sullo Xinjiang e sul destino della sua minoranza uigura di fede musulmana.ha in programma una cerimonia di benvenuto per la ...

Advertising

Coninews : Il viaggio della fiamma olimpica verso i Giochi Invernali di #Pechino2022 è iniziato! ?? La torcia della rassegna a… - infoitsport : Olimpiadi Invernali 2022: accesa la fiaccola per i Giochi di Pechino - infoitsport : Accesa la fiamma olimpica per i Giochi invernali - valtellina : RT @milanocortina26: ?? #BreakingNews??Il CdA di #MilanoCortina2026 ha approvato all’unanimità tre importanti novità: ?? All’Arena di #Veron… - RaiNews : I giochi invernali si terranno dal 4 al 20 febbraio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi Invernali

La fiamma olimpica è arrivata in Cina in vista deidi Pechino 2022 , dopo la cerimonia dell'accensione tenuta in Grecia e oscurata dalle proteste in difesa dei diritti umani. La capitale cinese, destinata a essere la prima sede al ......della vecchia pista " Eugenio Monti " (dismessa da anni) in vista delle Olimpiadidel ... Scrivono i promotori: "È un assalto che viene giustificato con la scusa dei2026 che si stanno ...In Grecia, nello storico sito di Olimpia, è stata accesa, come da rito ormai decennale, la fiamma olimpica dei Giochi invernali di Pechino 2022. Da segnalare nuovamente l’assenza del pubblico, viste l ...E' stata accesa la fiamma olimpica dei giochi invernali di Pechino 2022. Secondo la tradizione, la fiamma veniva accesa dai raggi del sole presso l'antico tempio di Hera, culla dei giochi antichi. La ...