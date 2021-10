Giappone | allarme per test missilistici della Corea del Nord | premier Kishida sospende la campagna elettorale Onu | Consiglio di Sicurezza straordinario

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nuove tensioni nell’indo-Pacifico. Dopo il lancio di un missile balistico da un sottomarinodelnel mar del, ildi Tokyo, Fumio, ha sospeso la suaneldel Paese. Ha annunciato il suo ritorno nella Capitale per “rafforzare drasticamente le nostre capacità difensive, per proteggere la terra, il mare e lo spazio aereo, così come le vite delle persone e i loro beni, a qualsiasi costo”. Potrebbe trattarsi di una mossa per risollevare i consensi in calo, ma il successore di Suga – che dallo scorso settembre sta traghettando lo Stato verso le politiche del prossimo 31 ottobre – non è l’unico preoccupato dai recenti sviluppitecnologia militare di ...

Advertising

ENRICO27218318 : RT @3BMeteo: #Ultimora - Erutta il #MonteAso - 3BMeteo : #Ultimora - Erutta il #MonteAso -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone allarme

Il Fatto Quotidiano

A lanciare l', chiedendo ai governi un impegno maggiore su questo fronte, è il Lancet ... Cina, India, America ei più colpiti. Nel 2020, il 19% della superficie terrestre globale è ...per la zanzara coreana che dilaga in alcune regioni italiane Secondo una ricerca condotta ... questa zanzara è già endemica in alcuni paesi come, Cina del Nord, Corea del Sud e in ...Improvvisa eruzione del Monte Aso in Giappone, imponente nube di cenere e flussi piroclastici. Il Monte Aso nell'isola di Kyushu in Giappone è uno dei vulcani attivi più grandi al mondo, non tanto per ...La prossima generazione di Nissan Micra, la sesta, potrebbe essere proposta solo in versione 100% elettrica. Lo afferma AutoExpress, riportando le parole del Ceo di Nissan Europa Guillaume Cartier, ch ...