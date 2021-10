GF Vip, nella notte scatta il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: lei fa una richiesta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il tanto atteso bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è arrivata la scorsa notte nella Love Boat del Grande Fratello Vip 6. Galeotta è stata la cena romantica che il GF ha permesso di organizzare al ragazzo, su sua esplicita richiesta. Trovandosi appunto nella Love Boat, nessuno in Casa ha visto il bacio della nuova coppia, e Miriana ha chiesto a Nicola di non rivelare nulla. GF Vip, nella Casa c’è un topo: urla e panico tra i concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip 6 anche quest'anno sembrano esserci degli inquilini indesiderati GF Vip ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il tanto attesotraè arrivata la scorsaLove Boat del Grande Fratello Vip 6. Galeotta è stata la cena romantica che il GF ha permesso di organizzare al ragazzo, su sua esplicita. Trovandosi appuntoLove Boat, nessuno in Casa ha visto ildella nuova coppia, eha chiesto adi non rivelare nulla. GF Vip,Casa c’è un topo: urla e panico tra i concorrentiCasa del Grande Fratello Vip 6 anche quest'anno sembrano esserci degli inquilini indesiderati GF Vip ...

