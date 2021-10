Forza Nuova, mozione centrodestra Camera: Fdi inserisce parte su antisemitismo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lega, Fdi e Fi chiedono al governo di impegnarsi a ”dare seguito, con sollecitudine, per quanto di competenza e secondo legge, alle verifiche e agli accertamenti della magistratura in ordine agli episodi del 9 ottobre scorso”, relativi alla manifestazione no Green pass a Roma con l’assalto alla sede della Cgil. Dopo il caso Forza Nuova, nella mozione unitaria del centrodestra contro i totalitarismi presentata alla Camera si legge che si impegna il governo ad ”adottare tempestivamente ogni misura prevista dalla legge per contrastare tutte -nessuna esclusa- le realtà eversive che intendano perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale e, di conseguenza, che rappresentano un concreto pericolo per l’impianto democratico”. Il testo, apprende l’Adnkronos, è identico a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lega, Fdi e Fi chiedono al governo di impegnarsi a ”dare seguito, con sollecitudine, per quanto di competenza e secondo legge, alle verifiche e agli accertamenti della magistratura in ordine agli episodi del 9 ottobre scorso”, relativi alla manifestazione no Green pass a Roma con l’assalto alla sede della Cgil. Dopo il caso, nellaunitaria delcontro i totalitarismi presentata allasi legge che si impegna il governo ad ”adottare tempestivamente ogni misura prevista dalla legge per contrastare tutte -nessuna esclusa- le realtà eversive che intendano perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale e, di conseguenza, che rappresentano un concreto pericolo per l’impianto democratico”. Il testo, apprende l’Adnkronos, è identico a ...

