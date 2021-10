Falchi vs governisti | Forza Italia esplode sulla mina Barelli

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quando si sparge la voce, il cortile della Camera diventa tutto unbrulicare. “Ma lo sai che viene Silvio?”. “Sì, sì, ci hanno allertato,siamo qui”. Berlusconi è sceso a Roma nella nuova residenza di VillaGrande. Quadrante sud est di Roma, anni luce dai palazzi dellapolitica, intorno il verde del parco dell’Appia antica, a pochi passiil parco della Caffarella, oasi dentro la città in cui sfrecciano irunner e pascolano le pecore. Due gli appuntamenti in agenda: il primoalla Camera per sigillare l’elezione del nuovo capogruppo, e ilvertice a tre con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Quest’ultimo sicelebra regolarmente, con tanto di pacchetto di immagini confezionatead hoc per la stampa che li immortalano a discutere all’ombra deipini, un festante Dudù a fare da scorta, il barboncino biancosfavillante del quale il cavaliere diceva che “capisce di più di certipolitici”, e chissà se lo ha ...