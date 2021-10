Elodie e Marracash si sono lasciati? Le indiscrezioni rivelano un triangolo amoroso (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da giorni ormai non si parla d’altro: la storia d’amore tra Elodie e Marracash è giunta al termine? I fan sono convinti che i due cantanti abbiano deciso di mettere un punto alla loro relazione da quando, parecchio tempo fa, dai profili social dei due artisti è sparita qualsiasi traccia della loro storia. Nessuna foto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da giorni ormai non si parla d’altro: la storia d’amore traè giunta al termine? I fanconvinti che i due cantanti abbiano deciso di mettere un punto alla loro relazione da quando, parecchio tempo fa, dai profili social dei due artisti è sparita qualsiasi traccia della loro storia. Nessuna foto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

blogtivvu : Rosmy, chi è la cantante per la quale Marracash ha lasciato Elodie? La sua reazione al gossip - Marilenapas : RT @fanpage: Rosmy sarebbe la donna per la quale Marracash avrebbe lasciato Elodie - GossipItalia3 : Elodie e Marracash, è finita davvero: lui invaghito di un’artista molto tenebrosa #gossipitalianews - redazionerumors : Si aggiungono nuove voci sulla rottura di una delle coppie più amate del panorama musicale, #Elodie e #Marracash ?? - avtaty : Ma REALLY? Marracash è impazzito. Elodie è tipo la donna perfetta! -