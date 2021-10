Draghi replica al deputato Rampelli (Fratelli d’Italia): “Le migrazioni sono fatti inevitabili. Serve visione, non muri” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “L’immigrazione è come la digitalizzazione, bisogna tutelare e sostenere sicuramente durante la transizione, ma sono fatti inevitabili, non ci sono muri da alzare ma bisogna prendere coscienza, tutelarsi e gestirli in maniera intelligente e con una visione, come sulla digitalizzazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo nella replica a Montecitorio, all’intervento di Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia, in materia di immigrazione durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “L’immigrazione è come la digitalizzazione, bisogna tutelare e sostenere sicuramente durante la transizione, ma, non cida alzare ma bisogna prendere coscienza, tutelarsi e gestirli in maniera intelligente e con una, come sulla digitalizzazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, rispondendo nellaa Montecitorio, all’intervento di Fabiodi, in materia di immigrazione durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

