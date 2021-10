Draghi interviene al Senato | “Impegno del governo contro il caro-bolletta”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) In Italia la campagna di vaccinazione procede più spedita della media europea, la curva epidemiologica è sottollo e permette di tenere aperte tutte le attività, sociali, commerciali e didattiche. Il quadro ottimistico è stato descritto dal presidente del Consiglio Mariodurante il suo intervento inper le comunicazioni in vista del Consiglio dell'Unione europea. "A oggi, l'86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l'81% è completamente vaccinata. Voglio ricordare che prima dell'ultimo Consiglio europeo, a fine giugno, meno di un terzo della platea aveva completato il ciclo vaccinale. Negli ultimi quattro mesi, l'Italia ha dunque vaccinato metà della popolazione con più di 12 anni. Uno sforzo straordinario, per cui dobbiamo essere grati al nostro sistema sanitario, a partire da medici e ...

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, interviene alla presentazione del Rapporto che "possono essere spunti anche da portare al presidente del Consiglio". AGI - 'Uno sforzo straordinario' dell'Italia nella campagna di vaccinazione, tanto da superare la media europea. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in Senato per illustrare la posizione che il governo porterà giovedì e venerdì al Consiglio europeo di Bruxelles, ringrazia 'lo sforzo di medici e infermieri e di tutto il sistema. In occasione del summit Finance in Common, ospitato da Cassa Depositi e Prestiti, ReCommon e Oil Change International, con il sostegno di 44 realtà della società civile italiana e internazionale.