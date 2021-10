"Dopo 132 mila morti bisogna fare tutto il possibile", dice Draghi sul Green pass (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - Pandemia e vaccini; transizione digitale; costo dell'energia; migrazioni; commercio estero; impegni internazionali e in particolare Cops26: la panoramica del presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni alle Camere alla vigilia del Consiglio europeo che tratterà questi temi, è stata a tutto tondo. Con due postille. La prima è che “l'Italia intende muoversi con convinzione per tutelare l'interesse dei cittadini italiani e di quelli europei”. La seconda è che in Europa non si sta solo per bisogno ma anche “per realismo e per idealismo”, per condividerne i valori. Il premier insomma ha voluto sferzare chi pensa che il governo non stia agendo per il nostro Paese e anche chi, in Europa, ritiene che ci si possa smarcare come la Polonia che fa leva sulla sentenza della Corte costituzionale di Varsavia che ha sconfessato la supremazia del ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - Pandemia e vaccini; transizione digitale; costo dell'energia; migrazioni; commercio estero; impegni internazionali e in particolare Cops26: la panoramica del presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni alle Camere alla vigilia del Consiglio europeo che tratterà questi temi, è stata atondo. Con due postille. La prima è che “l'Italia intende muoversi con convinzione per tutelare l'interesse dei cittadini italiani e di quelli europei”. La seconda è che in Europa non si sta solo per bisogno ma anche “per realismo e per idealismo”, per condividerne i valori. Il premier insomma ha voluto sferzare chi pensa che il governo non stia agendo per il nostro Paese e anche chi, in Europa, ritiene che ci si possa smarcare come la Polonia che fa leva sulla sentenza della Corte costituzionale di Varsavia che ha sconfessato la supremazia del ...

