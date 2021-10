De Sciglio per Kulusevski e… Guarda gli highlights di Zenit - Juve (Di giovedì 21 ottobre 2021) La Juve supera lo Zenit 1 - 0 grazie ad un gol di Kulusevski all'86' su assist di De Sciglio. I bianconeri sono ora a punteggio pieno dopo 3 partite nel Gruppo H. Ecco gli highlights del match Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 21 ottobre 2021) Lasupera lo1 - 0 grazie ad un gol diall'86' su assist di De. I bianconeri sono ora a punteggio pieno dopo 3 partite nel Gruppo H. Ecco glidel match

Advertising

romeoagresti : Possibile maglia da titolare per #DeSciglio in #ZenitJuve // De Sciglio could start vs Zenit ????@GoalItalia - hmswc : RT @JuveFaCose: Due assist in due partite per De Sciglio - iamfilz : RT @EdoardoMecca1: Vittoria fondamentale che vale quasi la qualificazione. Bonucci e De Ligt sontuosi. Menzione speciale per Mattia De Scig… - joemitr : La D di De Sciglio sta per Dani Alves..#DeSciglio #ZenitJuventus #jvtblive - DoctorM77 : Per carità, fenomenale Macs nel farli tornare credibili nelle rotazioni di una big, ma quanto vi siete abituati all… -