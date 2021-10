Buffon | “Parma scelta che rifarei BBC? Ci mancheremo sempre | anni incredibili insieme”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gianluigi, portiere del, ha parlato così della sua seconda avventura in Emilia Romagna ai microfoni di Prime Video: “è una parte importantissima della mia vita. Lo è stato nell’adolescenza e in gioventù e lo è adesso. Era la sfida che mi piaceva di più e la”. La Juve?“E’ una società che va presa con le pinze, quando tutti pensano che mentalmente si sia schiacciata, ecco che arriva il colpo di coda”. Chiellini, Bonucci e Barzagli?“Ci. Abbiamo fatto, secondo me, deglie sicuramente siamo stati delle certezze. Chiellini inizia ad essere grande però quando va in campo èdue spanne sopra gli altri e allora non capisco quale sia la motivazione del perchè dovrebbe smettere ...

Commenta per primo Gianluigi, portiere del, parla a Prime Video prima di Zenit - Juventus : 'è una parte importantissima della mia vita. Lo è stato nell'adolescenza e in gioventù e lo è adesso. Era la sfida ...La squadra si eclissa nella pace del Sant'Agata per preparare al meglio il big match di domenica pomeriggio contro ildi Gigi. Dopo i due giorni di riposo, la squadra si è ritrovata ieri ..."Non penso alla data del ritiro, e sono onesto, nel senso che io, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo o due, vivo una condizione di benessere fisico e mentale per cui vado in campo e le cose mi riesc ...Gianluigi Buffon, portiere del Parma, parla a Prime Video prima di Zenit-Juventus: "Parma è una parte importantissima della mia vita. Lo è stato ...