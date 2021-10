Almanacco del 20-10-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

del giorno mercoledì 23 ottobre Oggi la chiesa ricorda San Vitale che deriva dal latino significa che allunga vita Il proverbio dice il Savio non dice tutto quello che pensa ma pensa tutto quello che dice Vitale Bonaparte Arturo Mara Venier 20 ottobre del 1968 l'ex first lady statunitense Jacqueline Kennedy sposa l'armatore Greco Aristotele 20 ottobre del 1999 viene approvata la legge che permette l'arruolamento alle donne nell'esercito italiano 20 ottobre del 2000 i ministri di 27 stati della Europea sottoscrivono