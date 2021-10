Zenit-Juventus, i precedenti: bianconeri imbattuti in Russia (Di martedì 19 ottobre 2021) Juventus imbattuta contro squadre russe Domani sera si terrà a San Pietroburgo la terza giornata del girone H di Champions League. La sfida tra Zenit e Juventus sancirà la fine del girone d’andata, che la Juve potrebbe chiudere a punteggio pieno nel caso di vittoria. Ciò non accade dalla stagione 2018-2019, anno in cui sedeva sulla panchina Massimiliano Allegri, l’ultimo prima del ritorno di questa estate. LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, ecco cos’ha detto Orsato Se c’è una statistica che può rincuorare i tifosi bianconeri è certamente quella che registra la Juventus come imbattuta in tutte le partite europee giocate contro squadre russe: negli otto precedenti sono arrivate sette vittorie e un pareggio, realizzando la bellezza di diciotto gol e subendone appena ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 19 ottobre 2021)imbattuta contro squadre russe Domani sera si terrà a San Pietroburgo la terza giornata del girone H di Champions League. La sfida trasancirà la fine del girone d’andata, che la Juve potrebbe chiudere a punteggio pieno nel caso di vittoria. Ciò non accade dalla stagione 2018-2019, anno in cui sedeva sulla panchina Massimiliano Allegri, l’ultimo prima del ritorno di questa estate. LEGGI ANCHE:-Roma, ecco cos’ha detto Orsato Se c’è una statistica che può rincuorare i tifosiè certamente quella che registra lacome imbattuta in tutte le partite europee giocate contro squadre russe: negli ottosono arrivate sette vittorie e un pareggio, realizzando la bellezza di diciotto gol e subendone appena ...

Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - GiovaAlbanese : Gli esami strumentali sostenuti stamattina al J Medical hanno escluso lesioni muscolari, #DeLigt ha poi sostenuto u… - _thegod_father : RT @GiovaAlbanese: Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - moneypuntoit : ?? Zenit-Juventus: dove e come vedere gratis la partita della Champions League ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Zenit Juventus Juventus, infortunio Dybala: la Joya non ha più dolore, Inter nel mirino La Joya mette nel mirino Inter - Juventus L'assenza di Paulo Dybala per la partita di Champions League con lo Zenit è ancora sicura, ma dagli ambienti Juve filtrerebbe ora un cauto ottimismo per il ...

Dove vedere Zenit - Juventus in TV e streaming Stiamo parlando di Zenit " Juventus, l'ultima partita della prima fase dei gironi. I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri sono in prima posizione nel Gruppo H grazie alle due vittorie ...

Dove vedere Zenit-Juventus in tv e streaming Goal.com Non vi va bene neanche quando vi danno un rigore a favore Ancora polemiche e disagio dopo Juve-Roma, Mourinho ha raccontato una partita che ha visto solo lui: nessun dominio giallorosso ...

Dove vedere Zenit – Juventus in TV e streaming La UEFA Champions League ritorna in grande stile con una partita davvero importante: Zenit - Juventus. Ecco come e dove vederla!

