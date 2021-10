Zamparini crede che Osimhen possa diventare più forte di Cavani

Leggi su retecalcio

(Di martedì 19 ottobre 2021) Le grandi prestazioni offerte, in questa prima parte di campionato, dahanno contribuito al primato solitario del Napoli in testa alla classifica di Serie A. L’attacante nigeriano sta riscuotendo consensi in Italia ed in Europa per la sua forza devastante, per la sua dinamicità e starordinaria velocità, per il fare reparto da solo e per aprire le difese rocciose delle squadre che affrontano il Napoli. Tutte carattersitiche che, nela scorsa stagione, Victor, non ha potuto dimostare appieno per l’infortunio con la Nigeria e per aver contratto il Covid 19. Inconvenienti che lo hanno tenuto lontano dai campi di gioco per alcuni mesi. Maurizio, ex presidente di Palermo e Venezia, è intervenuto nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli per palare proprio die del Napoli: “Parlo ogni secondo col mio piccolo che ho ...