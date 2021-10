Vaccino Sputnik provoca l'Hiv? Pregliasco: 'Teoria incredibile, non c'è alcuna base scientifica' (Di martedì 19 ottobre 2021) Dal Sudafrica ieri è emersa l'ipotesi choc che il aumenti il rischio di contrarre il virus dell'Hiv tra gli uomini. Un'eventualità assolutamente non realistica, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco,... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Dal Sudafrica ieri è emersa l'ipotesi choc che il aumenti il rischio di contrarre il virus dell'tra gli uomini. Un'eventualità assolutamente non realistica, secondo il virologo Fabrizio,...

