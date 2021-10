CronacaSocial : Tre anni fa era morto il suo fidanzato: oggi, lo stesso tragico destino è toccato a Giulia, di soli 27 anni ???? ??… - corriereveneto : #treviso Il tragico incidente è avvenuto la scorsa notte nel tratto autostradale a tre corsie della A4 poco prima d… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Si chiamava Harminder Singh il giovane morto carbonizzato nell'abitacolo della sua auto. Il tragico incidente stradale… - qn_lanazione : Tragico incidente: è morto l'ex assessore Raffaele Tiscar - TgrRaiTrentino : Si chiamava Harminder Singh il giovane morto carbonizzato nell'abitacolo della sua auto. Il tragico incidente strad… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente

... 65 anni, ex deputato Dc, ex assessore a Firenze e vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Renzi , ha perso la vita in unstradale nel tardo ...L'è avvenuto domenica, 17 ottobre. I soccorritori hanno trasportato Davide all'ospedale Umberto I di Nocera. Oggi arriva la terribile notizia: il ragazzo, che aveva soli 20 anni, non ce l'...Como, 19 ottobre 2021 - Raffaele Tiscar, 65 anni, ex deputato Dc, ex assessore a Firenze e vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Renzi, ha perso la vi ...Non può affievolirsi il ricordo di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, i due giovani che a giugno sono stati travolti da un motoscafo nel Garda ...