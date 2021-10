Torna il lockdown in un intero Paese, il Premier: “Ci scusiamo” (Di martedì 19 ottobre 2021) Poco più della metà della popolazione adulta è vaccinata. E i nuovi contagi sono saliti del 50% negli ultimi giorni, facendo aumentare la pressione dei ricoveri sugli ospedali. Una situazione che ha spinto la Lettonia a Tornare in lockdown: coprifuoco dopo le 8 di sera e negozi, ristoranti e scuole, così come cinema e palestre, che dovranno di nuovo chiudere i battenti dal 21 ottobre fino al 15 novembre, per il momento. Ad annunciare le restrizioni il Premier Krisjanis Karins, che ha puntato il dito contro il basso tasso di vaccinazione del Paese, il quarto peggiore in Ue. "Mi scuso con tutti coloro che si sono già vaccinati", ha detto il primo ministro. "Il nostro sistema sanitario è in pericolo e l'unico modo per uscire da questa crisi è farsi vaccinare", ha aggiunto. Al momento, solo il 54% della ... Leggi su howtodofor (Di martedì 19 ottobre 2021) Poco più della metà della popolazione adulta è vaccinata. E i nuovi contagi sono saliti del 50% negli ultimi giorni, facendo aumentare la pressione dei ricoveri sugli ospedali. Una situazione che ha spinto la Lettonia are in: coprifuoco dopo le 8 di sera e negozi, ristoranti e scuole, così come cinema e palestre, che dovranno di nuovo chiudere i battenti dal 21 ottobre fino al 15 novembre, per il momento. Ad annunciare le restrizioni ilKrisjanis Karins, che ha puntato il dito contro il basso tasso di vaccinazione del, il quarto peggiore in Ue. "Mi scuso con tutti coloro che si sono già vaccinati", ha detto il primo ministro. "Il nostro sistema sanitario è in pericolo e l'unico modo per uscire da questa crisi è farsi vaccinare", ha aggiunto. Al momento, solo il 54% della ...

