Splinter Cell | annuncio di un nuovo capitolo ufficiale nel 2022?

(Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo un recente rumor, Ubisoft starebbe pianificando l’di undinell’anno. Quale sarà il futuro della serie? La celebre saga di, frutto della mente di Tom Clancy, sembrava essere terminata nel 2013, anno di uscita diBlacklist. Da allora la serie, il cui primorisale al lontano 2002, non ha più ricevuto alcun supporto da parte di Ubisoft. Anche dopo le molte preghiere dei fan per qualche sorta didurante i diversi showcase, Ubisoft ha sempre soprasseduto. Oggi a sorpresa, emerge un rumor secondo il quale l’azienda canadese starebbe preparando l’di un ...

Per anni gli appassionati della saga di Splinter Cell hanno chiesto a gran voce un nuovo capitolo della serie. I rumor e i falsi allarmi sono stati numerosi, e ad oggi sono quasi dieci gli anni che ci separano dall'ultimo capitolo di questa serie. È passato quasi un decennio dal lancio dell'ultimo capitolo di Splinter Cell e, nonostante le richieste di milioni di fan in tutto il mondo, Ubisoft non ha ancora confermato lo sviluppo di un nuovo gioco. Ma sembra che la situazione potrebbe cambiare presto. Splinter Cell: Blacklist del 2013 non ha entusiasmato tutti i fan della serie, dal momento che ha modificato molti capisaldi per cui il franchise era noto. Sfortunatamente, è stata anche l'ultima iterazione del gioco.