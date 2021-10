Sono andati a votare solo pochi intimi. Il 60% degli elettori ha preferito astenersi! (Di martedì 19 ottobre 2021) Come ormai accade da molte tornate elettorali a vincere è stato nuovamente l’astensionismo. Il 60 per cento degli italiani non crede più a questa politica e ai suoi leader e preferisce restarsene a casa disertando le urne, piuttosto che turarsi il naso e andare a votare il “meno peggio”! Tant’è che il partito di maggioranza Leggi su freeskipper (Di martedì 19 ottobre 2021) Come ormai accade da molte tornate elettorali a vincere è stato nuovamente l’astensionismo. Il 60 per centoitaliani non crede più a questa politica e ai suoi leader e preferisce restarsene a casa disertando le urne, piuttosto che turarsi il naso e andare ail “meno peggio”! Tant’è che il partito di maggioranza

Advertising

ladyonorato : Il #PD ha stravinto questa tornata elettorale grazie alla perdita di credibilità e rappresentatività del centrodest… - LiciaRonzulli : L'astensione ha penalizzato il #centrodestra. Molti nostri elettori non sono andati a votare perché dalla coalizion… - pietroraffa : Il centrodestra, anziché chiedersi come mai i 'suoi' elettori non sono andati alle urne a votare, se la prende con… - give_love_Irene : I Bangtan sono andati in live mentre io ero a scuola. Ora devo studiare tutto il giorno e credo anche questa sera t… - valucouldstay : RT @soIllgobacktoLA: Si sono fidanzati e sono andati a vivere insieme in un super attico -