Sesso, bugie e premio alla collega: licenziato il direttore della Bild, già nei guai per... (Di martedì 19 ottobre 2021) E' bufera sulla Bild Zeitung , il più popolare e diffuso tabloid della Germania, dopo la pubblicazione di un articolo del New York Times dal titolo " Sesso, bugie e un pagamento segreto ", che ha ...

