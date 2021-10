«Non mi sento uno scrittrice ma una naturalista. Avere uno specchio d’acqua è come avere un abbonamento a Netflix all'infinito» (Di martedì 19 ottobre 2021) Profonda, appassionata e completamente libera. È Susanna Tamaro, il folletto magico con il dono della scrittura ritratto nel film Inedita di Katia Bernardi presentato alla Festa del Cinema di Roma 2021. Leggera e autentica, l’autrice del best seller Va’ dove ti porta il cuore – tra le scrittrici italiane più lette di tutti i tempi – si mette a nudo in un racconto delicato. Mostrandosi per la prima volta si mostra senza maschere. Leggi anche › Susanna Tamaro: «La rivoluzione sessuale? Ha danneggiato le donne» La scrittrice Susanna Tamaro in un’immagine dal film “Inedita” di Katia Bernardi. (Foto Ufficio Stampa) «Su di me sono state dette molte cose, pessime, cattive e calunniose perché io sono una persona mentalmente diversa dalle altre. E questo si ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 ottobre 2021) Profonda, appassionata e completamente libera. È Susanna Tamaro, il folletto magico con il dono della scrittura ritratto nel film Inedita di Katia Bernardi presentato alla Festa del Cinema di Roma 2021. Leggera e autentica, l’autrice del best seller Va’ dove ti porta il cuore – tra le scrittrici italiane più lette di tutti i tempi – si mette a nudo in un racconto delicato. Mostrandosi per la prima volta si mostra senza maschere. Leggi anche › Susanna Tamaro: «La rivoluzione sessuale? Ha danneggiato le donne» LaSusanna Tamaro in un’immagine dal film “Inedita” di Katia Bernardi. (Foto Ufficio Stampa) «Su di me sono state dette molte cose, pessime, cattive e calunniose perché io sono una persona mentalmente diversa dalle altre. E questo si ...

