Napoli | teschi di cartapesta sulle statue al centro storico | è mistero in città

Advertising

VesuvioLive : Napoli, teschi di cartapesta con una X nera sui monumenti dei Re: lo strano ritrovamento - cronachecampane : Teschi di cartapesta collocati nella notte su statue a Napoli #centronapoli #ExtinctionRebellion #primopiano - Veleno_Q_B : RT @mattinodinapoli: Napoli, teschi di cartapesta con la «x» sulle statue dei re a piazza Plebiscito - 007Vincentxxx : RT @mattinodinapoli: Napoli, teschi di cartapesta con la «x» sulle statue dei re a piazza Plebiscito - mattinodinapoli : Napoli, teschi di cartapesta con la «x» sulle statue dei re a piazza Plebiscito -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli teschi

Nella notte ignoti hanno collocato deidi cartapesta accanto alle principali statue raffiguranti Re della città di. I, rigorosamente bianchi, spiccano per avere una X nera sulla bocca e alcuni di loro hanno una corona in testa fatta di aghi di pini e foglie di edera. Lo strano ritrovamento ha ...Diverse statue sarebbero state prese d'assalto anche a, Venezia e Verona . Statue del centro di Milano coperte con, intervento dei vigili del fuoco Non si conoscerebbero al momento gli ...Nella notte ignoti hanno collocato dei teschi di cartapesta accanto alle principali statue raffiguranti Re della città di Napoli. I teschi, rigorosamente bianchi, spiccano per avere una X nera sulla b ...Alcune statue sono state coperte con alcune maschere a forma di teschio nella città di Milano: indagini in corso.