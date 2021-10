L’obbligo di Green Pass non paralizza un bel niente. Ieri scaricati più di un milione di certificati verdi. Oltre 43 milioni gli italiani che hanno ricevuto la doppia dose (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo il debutto positivo di venerdì scorso (leggi l’articolo), l’obbligatorietà del Green Pass non ha creato paralisi o ripercussioni sui lavoratori. Contrariamente a quanto sostenevano in molti, paventando scenari degni da film horror, i disagi sono stati pressoché assenti. Le uniche eccezioni sono state registrate a Trieste (leggi l’articolo) e nella piccola manifestazione pacifica che ha bloccato il porto di Ravenna per qualche ora. Un inizio settimana positivo in cui, tra le altre cose, si registra la tenuta del sistema di analisi dei tamponi che molti temevano sarebbe andato in tilt. Malgrado quello che viene definito un vero e proprio assalto alle farmacie per eseguire i test diagnostici, non sono state registrate problematiche rilevanti. Altra nota positiva è che inizia a sentirsi davvero l’effetto Green Pass. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo il debutto positivo di venerdì scorso (leggi l’articolo), l’obbligatorietà delnon ha creato paralisi o ripercussioni sui lavoratori. Contrariamente a quanto sostenevano in molti, paventando scenari degni da film horror, i disagi sono stati pressoché assenti. Le uniche eccezioni sono state registrate a Trieste (leggi l’articolo) e nella piccola manifestazione pacifica che ha bloccato il porto di Ravenna per qualche ora. Un inizio settimana positivo in cui, tra le altre cose, si registra la tenuta del sistema di analisi dei tamponi che molti temevano sarebbe andato in tilt. Malgrado quello che viene definito un vero e proprio assalto alle farmacie per eseguire i test diagnostici, non sono state registrate problematiche rilevanti. Altra nota positiva è che inizia a sentirsi davvero l’effetto. ...

