L’illogicità della Cgil sui vaccini

(Di martedì 19 ottobre 2021) Suiil sindacato continua ad avere molte idee e confuse. La posizione è stata riassunta da Susanna Camusso – che non è più la leaderma sicuramente esprime la linea di Maurizio Landini – in un’intervista alla Stampa. I fascisti hanno assaltato la sede di Corso Italia dicendo che sul green pass laha “tradito” i lavoratori. “Noi comunque non abbiamo fatto un accordo con il governo sul green pass – ricorda Camusso –. Avevamo delle perplessità” come ad esempio sul fatto che i tamponi “siano esclusivamente a carico dei lavoratori”. Quindi lanon era favorevole al green pass, la sua posizione era un’altra: “Noi fin dall’inizio, eravamo a favore dell’obbligo vaccinale, sarebbe stata un’assunzione di responsabilità che avrebbe messo al centrodiscussione il ...