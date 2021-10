Lazio-Marsiglia | Sarri in conferenza stampa | data | orario | diretta tv e streaming

(Di martedì 19 ottobre 2021) Maurizioparlerà inalla vigilia di, match valido per la terza giornata dei gironi di Europa League 2021/2022. Una sconfitta e una vittoria per i biancocelesti fin qui nella campagna europea, serve ora un altro successo contro i forti francesi. Il giorno prima l’allenatore toscano parlerà ai cronisti per presentare i temi della sfida: lo farà mercoledì 20 ottobre alle ore 15,tv suSyle Channel e anche in, mentre il live in modalità testuale sarà disponibile su Sportface. SportFace.

Tedesco, infine, il direttore di gara di, in programma in contemporanea (ore 18.45) all' Olimpico e valevole per la terza giornata di Europa League . Si tratta di Deniz Aytekin, ...Commenta per primo L'ex difensore della, Manuel Belleri , è intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Quest'ultimo oltre a ricordare la sfida con ilnel 2005 ha parlato anche del presente e il calciatore ...Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Marsiglia, match valido per la terza giornata dei gironi di Europa League 2021/2022. Una sconfitta e una vittoria per i biancocelesti ...#post_excerptDopo la vittoria di campionato contro l'Inter, la Lazio si butta in Europa League ed affronterà in casa l'Olympique Marsiglia.