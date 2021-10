Juventus | ottime notizie per Allegri | un giocatore rientra in gruppo

(Di martedì 19 ottobre 2021)per lae perin vista della gara di Champions League di domani sera a San Pietroburgo. Si sta svolgendo ora la rifinitura dei bianconeri in vista di domani ed è presente inanche Matthjis De Ligt., De Ligt, infortunio Il difensore olandese non aveva partecipato nella gara contro la Roma per un fastidio all’adduttore ma gli esami avevano escluso lesioni. Il centrale, dunque, è disponibile contro lo Zenit e potrebbe scendere in campo al fianco di Bonucci anche se c’è anche Daniele Rugani che scalpita. LEGGI ANCHE: Clamoroso Icardi: può lasciare il PSG ad una condizione L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

