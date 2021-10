Juventus | nessuna lesione per De Ligt

(Di martedì 19 ottobre 2021)muscolare per Matthijs de. Dopo le buone notizie arrivate ieri sera dall’Allianz Stadium con la vittoria contro la Roma per 1-0, quelle odierne sono giunte dal vicino J-Medical dove il difensore olandese in mattinata si è sottoposto a controlli strumentali: il giocatore, che si era fermato durante la rifinitura prima dell’ultima gara di campionato, non presenta lesioni all’adduttore sinistro.

Come confermato da 'TuttoSport', l'agente di Paulo Dybala è atteso a Torino alla fine di ottobre. Per questo Nicolò avrebbe voluto continuare a giocare, ma è stato fermato per precauzione. A questo punto è partito già il lavoro di recupero, anche se domenica arriverà la capolista Napoli.