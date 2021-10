Interactive Brokers introduce servizi di trading di criptovalute

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lediventano sempre più disponibili su un numero crescente di piattaforme die il mercato cresce ulteriormenteè solo l'ultima piattaforma di brokeraggio tradizionale ad entrare nello spazio delle. L'azienda ieri ha annunciato il lancio dei suoididi, al termine di mesi di pianificazione. Nel comunicato stampa di ieri,ha scritto che i Registered Investment Advisors (RIAs) potranno commerciare e custodire alcune, tra cui bitcoin (BTC), ethereum (ETH), litecoin (LTC) e bitcoin cash (BCH). I RIA possono svolgere queste funzioni tramite Paxos Trust Company per conto dei loro clienti. ...

