Inter | Dzeko | «Siamo ancora in gioco Tre punti importanti»

Advertising

FcInterNewsit : 'E' troppo vecchio'. 'Non può sostituire Lukaku'. 'Serve altro per essere competitivi'. #Dzeko ha trascinato ancor… - SkySport : INTER-SHERIFF 3-1 Risultato finale ? ? #Dzeko (34’) ? #Thill (53’) ? #Vidal (57’) ? #DeVrij (67’) ??… - Inter : ??? | NAZIONALI @EdDzeko titolare nella sfida contro l'Ucraina ?? - MalatidiINTER : RT @InterClub1908: ?????@ChampionsLeague #InterSheriff 3-1 l'@Inter vince la prima con gol di #Dzeko,#Vidal e #DeVrij #FORZAINTER #Amala #Sem… - UltrasInterCN69 : RT @InterClub1908: ?????@ChampionsLeague #InterSheriff 3-1 l'@Inter vince la prima con gol di #Dzeko,#Vidal e #DeVrij #FORZAINTER #Amala #Sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Dzeko

... ennesimo tocco sopraffino dia innescare Vidal, cinico a chiudere con il sinistro sul primo palo per il 2 - 1. Passano poco meno di 10 minuti e l'triplica i conti. Lo fa con De Vrij, ...Prima vittoria per l'in Champions League, un 3 - 1 a San Siro con lo Sheriff Tiraspol, finora dominatore del girone D. Avanti con, i nerazzurri sono stati raggiunti su punizione da Thill ma hanno poi ...L’Inter si rilancia in Champions ... 6 Dumfries Vince il ballottaggio con Darmian: prima sciupa una palla al bacio servitagli da Dzeko, poi serve la sponda a De Vrij per il gol che seppellisce le ...Edin Dzeko commenta così la vittoria dell’Inter contro lo Sheriff a San Siro: “Meritavamo molto di più a Roma, ma l’importante è che poi ce ne sia un’altra in cui dare tutto come oggi. Abbiamo fatto ...