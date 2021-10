Green Pass per assemblee e riunioni condominiali, cosa dice la normativa (Di martedì 19 ottobre 2021) Green Pass: come ormai noto, il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 lo ha reso obbligatorio fino al 31 dicembre 2021 per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato. Ma come regolarsi in casi del tutto particolari – eppure comuni – come quello dell’amministratore di condominio o delle assemblee condominiali? Un approfondimento del Magazine ufficiale di Immobiliare.it ha fatto il punto sulle normative che disciplinano questa specifica area. Amministratore di condominio: nessuna eccezione per il settore privato Gli attuali riferimenti normativi non fanno distinzione tra uffici aperti al pubblico o privati, o tra categorie e settori. In questo caso, quindi, non ci sono “eccezioni”: sia l’amministratore di condominio sia i suoi dipendenti in studio devono essere in possesso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021): come ormai noto, il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 lo ha reso obbligatorio fino al 31mbre 2021 per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato. Ma come regolarsi in casi del tutto particolari – eppure comuni – come quello dell’amministratore di condominio o delle? Un approfondimento del Magazine ufficiale di Immobiliare.it ha fatto il punto sulle normative che disciplinano questa specifica area. Amministratore di condominio: nessuna eccezione per il settore privato Gli attuali riferimenti normativi non fanno distinzione tra uffici aperti al pubblico o privati, o tra categorie e settori. In questo caso, quindi, non ci sono “eccezioni”: sia l’amministratore di condominio sia i suoi dipendenti in studio devono essere in possesso di ...

